شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى: الإعلام أكبر داعم ومساند للاستثمار.. واقتصاديات العالم تأثرت بالحروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الاعلام المصري أكبر داعم ومساند للاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى أن الإعلام لا يصنع الحدث، بل يسلط الضوء على الحدث.

وقال خلال كلمته بجلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن الإعلام أكبر مساند ومناصر ومشجع لكل النماذج المضيئة في الاستثمار الخاص والعام، أو المحلي والأجنبي.

وأشار "فوزي" إلى أن جميع الاقتصاديات على مستوى العالم تأثرت بالحروب والأوبئة، خلال السنوات القليلة الماضية، مما أثر على الهوية الاقتصادية للدول.

وذكر أن الدستور المصري تحدث عن المقومات الأساسية للمجتمع المصري في المادة 27 وحددتها بالأهداف وليس بالوسائل، وتضمنت استهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر ورفع معدلات العمل، والاعتماد على الانشطة الاقتصادية والخدمية والمعلوماتية وغيرهم، مشددًا على أن العبرة بالأهداف والدستور حددها ولكن الوسائل نختارها بحسب الظروف للزمان والمكان.