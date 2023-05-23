شكرا لقرائتكم خبر عن باسم لطفى: الاستثمار قادر على إخراجنا مما نحن فيه خاصة الشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال باسم لطفى، المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص، بالحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى خطوة إيجابية لإيجاد حلول للأزمات التى نعانيها.

وأشار المقرر المساعد للجنة الاستثمار، إلى أن الاستثمار قادر على إخراجنا مما نحن فيه وخاصة الشركات الناشئة.

فيما أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استعداده للاستماع إلى المقترحات المقدمة من المشاركين وتوضيح ما تم من انجازات خلال الفترة الماضية.

بينما أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار، أن الاستثمار هو الحل السريع لأزمتنا الاقتصادية، مطالبا المشاركين بتحليل الواقع الذى نعيشه.