شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد يتقدم للحوار الوطنى برؤيته للنهوض بالصناعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، برؤيته للنهوض بالصناعة المصرية، وذلك خلال جلسة المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى اليوم، التى ناقشت أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، وتحديات توطين الصناعة المصرية، وتحديات القوى العاملة.

ورأى حزب المستقلين الجدد، أن الدولة المصرية أمام تحدى كبير وهو حتمية النهوض بالصناعة كأحد أهم محاور الارتقاء بالاقتصاد الوطنى خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتضمنت رؤية الحزب بشأن النهوض بقطاع الصناعة، ما يلى:

1. إعادة رسم خريطة الصناعة المصرية وفقا للواقع الحقيقى واستغلال الأراضى المخصصة للصناعة وتقييم ما هو مستغل منها بالإنتاج، مع حتميه ربط إعادة الترخيص بالإنتاج الفعلى المناسب لماهو مخصص من أراضي.

2. تفعيل قانون هيئه الاستثمار والخاص بالتراخيص والالتزام بسياسة الشباك الواحد لتسهيل الحصول على تراخيص.

3. تخفيف الإجراءات الخاصة باستيراد المواد الخام والتزام البنك المركزى باتخاذ ما يلزم نحو توفير نقد أجنبى مرتبط بالإنتاج الفعلي.

4. تخفيف القيود الخاصة بالتصدير واتخاذ اجراءات حمايه المنتج المحلى من المنافسة مما يسهم بانخفاض الواردات.

5. تخفيف الأعباء الحكومية على كاهل المؤسسات الصناعية مثل الضرائب والتأمينات والحماية المدنية.

6. حل مشاكل تمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحل مشاكل المتعثرين منهم وتوفير رعاية الدولة لهم.

7. خلق تنافسية حقيقية بين الكيانات الاقتصادية وتفعيل ضوابط عدم الاحتكار.

8. اتخاذ الاجراءات التشريعية لحماية رجال الأعمال من البلطجة والابتزاز.

9. الاهتمام بالصناعات التحويلية مثل الألومنيوم والرمال البيضاء والفوسفات.

10. تشجيع الاستثمار المحلى وربط التعليم الفنى بالصناعة والتدريب.