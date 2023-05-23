شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل حزب الوفد بالحوار الوطنى: نحتاج لتطبيق التوصيات على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور هانى أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بالشكر والتقدي للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوته للحوار الوطنى، مشيرًا إلى أهمية أن تعمل الحكومة والقوى السياسية على استغلال هذه الدعوة من أجل التوافق على سياسة صناعية جديدة من شأنها التغلب على إشكاليات الوضع الراهن الذى لا يشهد أى مساهمة حقيقة من الصناعة بالاقتصاد الوطنى.

جاء ذلك فى كلمته بجلسة الصناعة بالحوار الوطنى، مؤكدا أنه رغم الإرادة السياسية الداعمة لكل جهود الصناعة إلا أن الحكومة لم تقدم شيئًا من شأنه النهوض بأوضاع القطاع، ومازلنا أمام إشكاليات للقطاع يدركها الجميع على أرض الواقع، حيث إن المواطن لم يلمس أى خطوة متقدمة للقطاع حتى الآن، وبالتالى هذه الأوضاع تحتاج للمراجعة فى ضوء مناقشات الحوار الوطنى.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن معوقات الإنتاج الصناعى تحتاج لمواجهة حقيقية، وأن لا نكون أمام توصيات على الورق دون آليات للتنفيذ، مثلما يتم فى كثير من المناقشات فى مؤتمرات سابقة.

وشدد على أن التوصيات لابد أن تشمل التوافق على أسلوب علمى جديد، والتوافق على آليات مواجهة ارتفاع الطاقة للصناعة فى مصر، وأيضا معالجة سوء إدارة العملة، مع أهمية التوافق على آليات تعميق وجود البحث العلمى والربط بين العلم والصناعة والسعى نحو تعميق تحقيقى للصناعة المحلية.