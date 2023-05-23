شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل وزارة الصناعة بالحوار الوطني يبرز أهم مقومات الاستثمار في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، أنه رغم التحديات التي تمر بها البلاد، إلا أنه يوجد مستثمرين يأتون إلى مصر بشكل أسبوعي، وهناك كثيرون مستعدون للاستثمار في مصر، في ظل الإنجازات الكبيرة خلال الفترة الماضية والترويج للاستثمار واستقرار الأمن.

وشدد خلال جلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، على أن المستثمر يحتاج إلى عمالة ماهرة ومدربة وحوافز لبعض القطاعات التي تحتاجها مصر مثل قطع غيار السيارات والاتصالات، مضيفًا:"بحكم عملنا نحتك بالمستثمرين الأجانب وهناك روشتة تتكون من عدة مطالب يحتاجها المستثمر للاستثمار في مصر والتي تتمثل في أن المستثمر يحتاج شفافية في توفير المعلومات والقوانين واللوائح علاوة على سوق كبير يعمل فيه وهذا موجود في مصر".

كما شدد ممثل وزارة الصناعة بالحوار الوطني، على ضرورة الثبات في اللوائح والقوانين المتعلقة بالاستثمار، مع سهولة في تحويل أرباحه للخارج وسرعة توافر أراض صناعية بحق الانتفاع أو التملك، مؤكدًا أهمية وجود المحاكم الاقتصادية، لجذب المستثمر وسهولة تأسيس الشركات، مع وضوح الرسوم وعدم تغييرها وزيادتها من فترة إلى أخرى.

وواصل: المستثمر يحتاج أيضًا سياسة واضحة لسعر الصرف، وتعزيز الابتكار وتوقع سلاسة وقدرة الاقتصاد على أن يصدر للمحيط الإقليمي له وهذا متوفر من خلال الاتفاقيات".