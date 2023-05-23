شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" توافق على مشروع موازنة "التنمية المحلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة المالية 2023/2024، وذلك بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باعتماد مبلغ ال 10 ملايين جنيه لقطاع التدريب بالوزارة.

وكانت لجنة الإدارة المحلية قد طلبت زيادة مخصصات معهد سقارة للتدريب، وزيادة موازنة قطاع التفتيش والمتابعة للوزارة، لتمكينه من أداء دوره ومهامه.

وتتناول اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، مناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 لديوان عام وزارة التنمية المحلية، ومناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، لدواوين عموم المحافظات، ومناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص محافظتي (القاهرة – الجيزة).

كما تناقش اللجنة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص محافظتي (القليوبية – المنوفية)، ومشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص محافظة الإسكندرية.