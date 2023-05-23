شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى لـ"النواب": نستهدف تجهيز 16 جامعة أهلية عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العملي، استعراض خطة الوزارة للعالم المالي 2023/2024، مشيرا إلى أن الخطة تستهدف استكمال تجهيز 16 جامعة أهليّة، وتشمل جامعات الجلالة والعلمين وسلمان والمنصورة الجديدة، وتتضمن مشروعات التعليم العالي والبحث العلمى بالخطة كذلك 527 مشروعًا من المُتوقّع نهو 57 مشروعًا منها بنسبة 11%، ومُواصلة استكمال مراحل الـمشروعات الأخرى خلال عام الخطة.

وأوضح أن أن أبرز مشروعات تطوير الخدمات الصحيّة، بخطة عام 23/2024، تطوير نحو 68 مُستشفى رعاية علاجيّة قائمة، و55 وحدة رعاية أوليّة في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل، بجانب تطوير وتجهيز 15 مُستشفى و105 وحدة رعاية أوليّة في إطار برنامج تطوير التجمّعات الحضريّة، ومن المُستهدف كذلك دخول تسعة مُستشفيات الخدمة خلال 23/2024 تُضيف نحو 2700 سرير، و22 حضّانة أطفال، و93 غرفة عمليّات، ونحو 100 جهاز غسيل فشل كلوي، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من استكمال 46 مُستشفى تابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان مُنتشرة في مُختلف مُحافظات الجمهوريّة.

وتساءل النواب عن وجود جامعة بمحافظة مطروح، أجاب أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، قائلا:" يوجد جامعة فى مطروح وقد استقبلت الطلاب من عامين".