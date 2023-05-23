شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل حزب النور بالحوار الوطنى يطلب تفضيل المنتج المحلى على المستورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال إيهاب محمد شاهين، ممثل حزب النور بالحوار الوطنى، إن النهوض بالصناعة الوطنية يستوجب عددًا من الآليات والتفصيل الفعلي على أرض الواقع، لعل أبز هذه الإجراءات تفضيل المنتج المصرى حتى وأن كان البديل الأجنبي أعلى جودة، من ثم علينا إعلان قاعدة " تفعيل الموجود قبل البحث عن المفقود".

وأكد ممثل حضور النور، على ضرورة وجود ثورة صناعية للنهوض بالقطاع، مشددا على ضرورة تفعيل الأجهزة التابعة لوزارة الصناعة لتكون خطوة على طريق التغيير ، حيث يوجد لدى الوزارة 8 هيئات ، 5 أجهزة، 3 مصالح ، وحدتين ، صندوقين ، 4 مراكز ، معهدين ، ومجلس وطنى للاعتماد، إضافة لتفعيل رؤية مصر بشأن تطوير وتنمية والنهوض بالصناعة وفقا لما ورد بخطة مصر 2030.

وشدد شاهين، على ضرورة سرعة تطوير مناهج التعليم الفنى لتوفير الأيدى العاملة والدمج فى سوق العمل، على أن يكون هناك طفرة فى للمناهج الفنية، والتنسيق بين الوزارات للوقوف على المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.