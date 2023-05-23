شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز سوق الغاز أمام "طاقة النواب": لدينا تسهيلات مغرية للدول المحيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد المهندس كارم محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز أن مصر تقدم تسهيلات مغرية جداً لكل الدول المحيطة لاستخدامها في إساله الغاز، مشيرا إلى ما تمتلكه من بنية أساسية جاذبة ليس لها مثيل في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الثلاثاء، التي ترأستها وكيله اللجنة رشا رمضان، لمناقشة مشروع موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للعام المالي الجديد 2023/2024.

وقال "محمود" إن مصر تمتلك شبكة قومية كبيرة وكذا سوق محلي واسع، وأوروبا تنظر إلينا كسوق كبير جدا، ويطمحون أن تكون مصر أحد المصادر الهامة لتصدير الغاز إليهم لاسيما بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، وربما قبل ذلك حيث كانوا يرغبون في أن نكون مصدر بديل.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، أنه تم الحصول علي منح من الدول الأوربية للقيام بدراسات تستهدف التطوير والتحسين من الاداء والتسهيلات، وآخرها خاصة بدراسات تأهيل البنية التحتية.

ولفت "محمود" إلى أن إيرادات الجهاز طبقا للقانون المنظم يتمثل في ماتوفره الدولة، فضلا عن الموارد الخاصة من التراخيص، إلا أن الجهاز منذ انشاءه لم يحصل علي مخصصات من الدوله وقام بتمويل الموازنة ذاتيا من الموارد الخاصة، وتوجيه فوائض لخزانة الدولة بدأت ب5 مليون ووصلت إلي 12 مليون جنية سنويا.

وألقى كارم محمود الضوء على أهم اختصاصات الجهاز، والذي يأتي في مقدمته تنظيم كل ما يتعلق بسوق الغاز في مصر وإصدار التراخيص، وتأمين امدادات الغاز، وجذب الاستثمارات الخارجية، فضلا عن تلقى الشكاوى من العملاء وبحثها تفصيلاً مع الكيانات والوصول لحلول توافقية.