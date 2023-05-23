شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم:الجامعات الأهلية لدعم المواطن.. وموازنة الوزارة مليار و183 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي موازنة التعليم العالي والبحث العلمي، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن السنة المالية 2023/2024 ) .

وأكد عاشور، أن موازنة قطاع التعليم بديوان وزارة التعليم العالي بلغت نحو مليار و183 مليون جنيه و موازنة قطاع الخدمات 271 مليون جنيه.

واستعرض الوزير موازنة المستشفيات الجامعية حيث بلغت موازنة مستشفيات جامعة القاهرة 2 مليار و 183 مليون جنيه.

وأكد وزير التعليم العالي موافقة الوزارة على أي مقترح بإنشاء جامعة أهلية جديدة بشرط تقديم دراسة جدوى، وشدد وزير التعليم العالي خلال الاجتماع، على أن الجامعات الحكومية تدعم مجانية التعليم والجامعات الأهلية جزء من الجامعات الحكومية هدفها دعم المواطن وليس لها أي تمييز وهي رسالة لخدمة الطالب والبرامج فيها مدعمة بنسبة 50٪.