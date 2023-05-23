شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة: نصدر 500 مليون قطعة ملابس سنويا بتكلفة 5 دولارات للقطعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن هناك 8 صعوبات يواجهونها ويتمنون أن تتكاتف معهم الدولة.

وأضافت لويس:"نقوم بتصدير 500 مليون قطعة ملابس سنويا بتكلفة 5 دولار للقطعة، وعندنا رسوم صناعية لا تقل عن 16% يتم تحصيلها حتى يتم شحن المنتج للخارج".

وطالبت لويس، رد الأعباء لهذا القطاع، والبحث مع البنك المركزى إمكانية تقليل تأمين الصادرات، وإعادة النظر فى بعض الإعفاءات الضريبية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن المراكز التعليمية الفنية الصناعية ليس لها قرار أن تكون مراكز إنتاجية، لأن قرار إنشائها مراكز تدريبية فقط، ويجب أن تمنحها التدريب والإنتاج.

وعلق بهاء ديمترى مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني أن رد أعباء الصادرات ليس منحه وليس دعم.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة فى التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.