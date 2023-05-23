ممثل تحالف الأحزاب المصرية بالحوار الوطنى يطالب بالاهتمام بالصناعات الصغيرة

القاهرة - سامية سيد - قال هشام حامد، ممثل عن حزب تحالف الأحزاب المصرية، إن المشروعات الصغيرة إن لم تكن موجودة فلن تتمكن المشروعات الكبيرة من التواجد، متابعا:" دمياط وصل فيها قطاع الأثاث إلى 70% من نسبة البطالة".

وأشار حامد، إلى أن الأسباب في ذلك عدم تطوير الفكر الصناعى والتكنولوجى، وكثرة الصناعات الصغيرة غير الموحده بالنسبة للشركات الكبيرة، وذلك يتسبب في تحديات كبيرة لها، مؤكدا على أن يجب توحيد صغار الصناع، حيث إن نسبتهم تصل إلى 80%.

وأكد حامد، أن صغار الصناع فى دمياط العديد منهم لا ليس لديهم شهادة ضريبية، وذلك ما يمنع إنشاء منظومة موحدة وتعد معوق لذلك، وعملية تدخيلهم فى منظومة واحدة، يفيد الوطن قبل أى شئ.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة فى التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة فى مصر: السياسات النقدية والمالية.