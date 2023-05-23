انت الان تتابع خبر السعودية تعلن اعدام مواطن بتهمة التخابر مع دولة معادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة، نقلا عن بيان لوزارة الداخلية، إن "أحمد بن علي بن معتوق سعودي الجنسية، أقدم على التخابر مع دولة معادية والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة، والتدرب على الأسلحة والقنابل".

وأوضحت أنه "عاد إلى البلاد لتنفيذ مخططه الإرهابي للإخلال بأمن المملكة".



هذا وأعدمت السلطات السعودية اليومين الماضيين 4 مواطنين أدينوا بجرائم إرهاب، ليصل عدد الإعدامات في المنطقة الشرقية إلى 7 منذ مطلع الشهر.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيانات منفصلة أنه تم "إعدام 7 سعوديين خلال الشهر الجاري على خلفية قضايا تجسس وتأسيس خلايا إرهابية ومهاجمة رجال الشرطة والتدريب على الأسلحة والقنابل".

وأعدمت السلطات السعودية 36 شخصا منذ بداية العام، مقابل 147 شخصا العام الماضي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.