انت الان تتابع خبر تحديد موعد انضمام أوكرانيا الى الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت صحيفة Die Welt الألمانية عن شولتس قوله: "عاجلا أم آجلا سينتهي هذا الفصل المرير في تاريخ قارتنا بتحرير أوكرانيا، وستتوج بانضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي كدولة حرة كاملة العضوية".

وشدد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ، في وقت سابق، على أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن تكون إحدى أولويات الاتحاد.



وسبق أن قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، أو حصول كييف على ضمانات أمنية من حلف الناتو ليست على جدول أعمال الجهتين في المرحلة الراهنة.