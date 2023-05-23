انت الان تتابع خبر قنبلة ومخبأ نووي.. هذا ماذا يحدث بين واشنطن وطهران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر الجيش الأميركي صور القنبلة مع تصاعد التوتر مع إيران، إثر تعثر المفاوضات بخصوص البرنامج النووي للأخيرة.

وتعرف القنبلة باسمين هما: GBU-57، والقنبلة الضخمة الخارقة.

ويقول الجيش الأميركي إن هذه القنبلة قادرة على الدخول عميقا في الأرض واختراق المنشآت الكبيرة الموجودة تحت الأرض، مثل تلك التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم.



وبعد فترة وجيزة سحب الجيش بعض الصور لكونها كشفت تفاصيل حساسة بشأن القنبلة.

ونشرت الصور على حساب قاعدة "وايتمان" في ولاية ميزوري، حيث أسطول القاذفات الاستراتيجية "بي-2"، وهي الطائرة الحربية القادرة على حمل هذا السلاح.

مواصفات القنبلة

يبلغ وزن هذه القنبلة أكثر من 12 ألف كليوغرام، وتمتاز بوجود إطار فولاذي سميك، بما يسمح لها باختراق التربة والإسمنت قبل الانفجار.