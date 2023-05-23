انت الان تتابع خبر قبيل نهائي ابطال أوروبا.. غوارديولا يطالب لاعبي السيتي بهذا الامر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفاز سيتي، الذي ظفر بلقب الدوري الممتاز بعد خسارة آرسنال ثاني الترتيب من نوتنغهام فورست، مطلع الأسبوع الحالي، في 12 مباراة متتالية في دوري الأضواء.

ويملك سيتي 88 نقطة من 36 مباراة، ويتقدم بسبع نقاط على آرسنال الذي تتبقى له مباراة واحدة فقط.



لكن سيتي يضع كل تركيزه من أجل تحقيق إنجاز رياضي لا ينسى بالفوز على مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد، ثم على إنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل أن يحل فريقه ضيفا على برايتون أند هوف ألبيون سادس الترتيب غدا الأربعاء: "أفضل طريقة للاستعداد للنهائيات هو أن تكون جاهزا. وضعنا هذه المعايير وعلينا الحفاظ عليها".

وأوضح: "من الطبيعي أن يتراجع المستوى لأننا بذلنا الكثير من الجهد بالفعل. الجهد الذي بذلناه كان ضخما ومن الطبيعي أن يتراجع مستوانا بعد أن حصدنا اللقب".

وأضاف: "الفرق قادرة على إلحاق الضرر بنا وعلينا التأقلم على طريقة لعبنا في المباراتين المتبقيتين قبل مواجهة يونايتد وإنتر، ونحن في أفضل شكل ممكن".

وأشاد المدرب الإسباني بنظيره روبرتو دي تسيربي مدرب برايتون الذي استطاع قيادة فريقه للمشاركة في بطولة أوروبية في الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه.

ويحتل برايتون المركز السادس وله 61 نقطة ويحتاج نقطة واحدة من المباراتين المتبقيتين له ليضمن مكانا مباشرا في الدوري الأوروبي، على حساب أستون فيلا سابع الترتيب.

وقال غوارديولا: "روبرتو دي تسيربي واحد من أكثر المدربين المؤثرين خلال آخر 20 عاما. لا يوجد فريق يلعب بالطريقة التي يلعب بها. إنه فريق متفرد.. كنت أشعر بعد قدومه للدوري الممتاز بأن تأثيره سيكون كبيرا لكني لم أعتقد أنه سيفعل ذلك في وقت قصير".

وتابع: "هو أفضل بفارق كبير عن بقية المنافسين. يسيطر على الكرة بطريقة لم أرها منذ زمن بعيد".

وقال غوارديولا إن المدافع الهولندي نيثن آكي يتحسن، إلا أن سيتي يأخذ حذره في التعامل مع حالته "نظرا للحاجة إليه أمام يونايتد أو إنتر".

