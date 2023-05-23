انت الان تتابع خبر روسيا تمدد فترة الحبس لمراسل صحيفة "وول ستريت" الامريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي) ألقى القبض على الأمريكي جيرشكوفيتش، في 29 مارس/ آذار، في مدينة "يكاترينبرج"، ووجهت له تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاما حال ثبوتها.

واتهم بجمع معلومات مصنفة على أنها من أسرار الدولة عن مجمع عسكري.



جيرشكوفيتش أول صحفي أمريكي تحتجزه روسيا بتهمة التجسس منذ نهاية الحرب الباردة

وأُودع جيرشكوفيتش الحبس الاحتياطي حتى 29 مايو/ أيار لأول مرة، قبل تمديد المدة 3 أشهر أخرى.

وكتب صحفي يعمل لدى شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية، على "تويتر"، قائلا إن "والدي جيرشكوفيتش كانا في محكمة "ليفورتوفو" في موسكو لحضور جلسة الاستماع".

وأنكر جيرشكوفيتش، وصحيفة "وول ستريت جورنال"، اتهامات التجسس، التي وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها غير قانونية.

وأصدرت الولايات المتحدة بيانا رسميا قالت فيه إن "جيرشكوفيتش محتجز ظلما".

وقال الكرملين إن "جيرشكوفيتش، وهو أول صحفي أمريكي تحتجزه روسيا بتهمة التجسس منذ نهاية الحرب الباردة، ألقي القبض عليه متلبسا".

