شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى: هويتنا الاقتصادية واضحة ولدينا توصيات تغير المشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن "الخبراء والسياسيين المشاركين فى الحوار الوطنى واعيين جدا ومدركين للوضع الاقتصادى المصرى والعالمى"، لافتا إلى أن جلسة اليوم شهدت طرح اسئلة شائكة مثل هوية مصر الاقتصادية.

وأضاف الدكتور سمير صبرى، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه تم أخذ اسئلة الهوية الاقتصادية في الاعتبار والدولة واضحة في هويتها الاقتصادية والواقع جيد ولكن ليس المأمول للشعب المصري، مؤكدا أن مصر لديها بنية تحتية قوية للاستثمار وثورة تشريعية ومجلس أعلى للاستثمار.

ووجه سمير صبري، رسالة لكل مشكك في توصيات الحوار الوطني، قائلا: "لم أتخيل أن الحوار سيكون بهذه الطريقة من التنظيم، ومش هنحل كل حاجة فور انتهاء الحوار ولكن في توصيات تغير المشهد"، مفيدا بأنهم في جلسات الحوار يتفقون على أكثر من 90% من الأمور والمستثمر المحلي له أولوية أولى ونجاحه يجذب المستثمر الأجنبى.