شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صناعة النواب": الحوار الوطنى يتناول أفكارا مهمة قد تكون غائبة عن البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إنه لا بد من وجود خريطة زراعية تنظم نوعيات المحاصيل الزراعية، وبالتالي تنتظم الصناعة حسب المواد الخام الزراعية، ولا يمكن أن أطلب من مستثمر أن يضخ أمواله في مشروعات دون دراسة جدوى ودراسة تؤكد احتياج المجتمع لهذه الصناعة.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن تغيير ثقافة المجتمع بالنسبة للصناعة والاستثمار الصناعي، وتغيير إرث 70 عاما، لن يتم بين يوم وليلة، وسيأخذ وقتا، لكن المهم أننا اعترفنا بوجود مشكلة وحددناها.

وذكر هناك مشكلة في مسألة التدريب للعمالة، على سبيل المثال معهد الكفاءة الإنتاجية، به نحو 60 معملا مجهزة بأحدث الأجهزة، تكلفت ملايين الدولارات، لكن دون مدربين لأن القانون لا يسمح بتعيين أحد مكان أحد في المعهد، لكن مع تعديل القانون والتنسيق مع الحكومة وتغيير الفكر، ستتحول مصر إلى أحد أهم الدول الصناعية في العالم.

ولفت إلى أن الأفكار الوطني تناول أفكارا غاية في الاحترام، وقد تكون هذه الأفكار غائبة عن مجلس النواب، ويركز الحوار أيضا على الحلول أكثر من المشكلات، فالجميع يعرف ما هي المشكلات القائمة، لكن تنقصنا الحلول.