"شوارعنا مليئة بالمسلمين".. النائب الهولندي خيرت فيلدرز يتذمر من تزايد أعداد المصلين في شوارع لاهاي

سخِر عضو مجلس النواب الهولندي والسياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز مما قال إنه تزايد المسلمين في هولندا، وأضاف أن مشاهدتهم وهم يؤدون الصلاة في طرقات هولندا تعبّر عن تجريد هولندا من هويتها.



ونشر فيلدرز -السياسي اليميني المعروف بآرائه المتطرفة ضد العرب والمسلمين- مقطع فيديو عبر تويتر اليوم الثلاثاء يوثق أداء عشرات المسلمين الصلاة داخل مسجد "السنة" وخارجه بمدينة لاهاي في هولندا.



وأرفق فيلدرز -وهو رئيس حزب "من أجل الحرية" اليميني المتطرف المعادي للإسلام والمهاجرين- مقطع الفيديو بتعليق قال فيه: "هذه هولندا في عام 2023. مسجد السُّنة في لاهاي، شوارعنا مليئة بالمُصلّين المسلمين. هولندا لم تعد هولندا".



Nederland anno 2023.



Den Haag, bij de As Soennah moskee.



Onze straten vol met biddende moslims. Nederland is Nederland niet meer. pic.twitter.com/HYAm0eoHRg



— Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 23, 2023



وليست هذه المرة الأولى التي يحرض فيها فيلدرز على المسلمين، إذ عُرف ببث رسائل الكراهية ضدهم منذ سنوات، في سعيه لطردهم من البلاد.



وجدير بالذكر أن شركة "تويتر" (Twitter) كانت حجبت حساب فيلدرز أبريل/نيسان العام الماضي على خلفية تغريدة هاجم فيها الإسلام، وأشار فيها إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.



ويعيش فيلدرز تحت حماية الشرطة منذ عام 2004 بعد تلقيه تهديدات بالقتل، وهو من أشد المعارضين للإسلام والهجرة إلى هولندا، ويستخدم حسابه على تويتر بنشاط لمهاجمة الإسلاميين والمهاجرين الذين يطلبون اللجوء.



وكان حزبه تعهد عام 2021، في برنامجه الانتخابي للأعوام 2021-2025، بإنشاء "وزارة التطهير من الإسلام"، كما تعهّد بتعريف الدين الإسلامي على أنه "أيديولوجية شمولية"، وكذلك حظر المساجد والمدارس الإسلامية ومنع انتشار الفكر الإسلامي عن طريق القرآن الكريم.



كما تضمّن برنامج حزبه الانتخابي تطبيق حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وإيقاف طلبات اللجوء، وإغلاق مراكز اللاجئين.



(الجزيرة)