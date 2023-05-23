انت الان تتابع خبر الاعرجي يؤكد أهمية دور رجال الدين بتعزيز التماسك المجتمعي في سنجار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ الخليج 365، ان الاخير "استقبل، أحد وجهاء قضاء سنجار، محمود الأعرجي، وشهد اللقاء، استعراض الأوضاع العامة في قضاء سنجار، وبحث سبل الحفاظ على أمن واستقرار القضاء، من خلال تعاون الأهالي مع الأجهزة الأمنية".



وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية دور رجال الدين والوجهاء في تعزيز التماسك المجتمعي، من خلال الخطاب الوطني المعتدل".

