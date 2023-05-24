انت الان تتابع خبر لجنة الانضباط تصدر قرارات تخص مباراة القاسم وكربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدداً من القرارات بشأن مباراة القاسم وكربلاء في الدوري الممتاز.



وقال اتحاد الكرة في بيان، "اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الثلاثاء، لمُناقشةِ تقريري المنسق الأمنيّ ومشرف مباراة ناديي القاسم وكربلاء التي جرت في ملعبِ النجف الأشرف ضمن منافساتِ الدوري الممتاز بتاريخ 17\5\2023".

وأضاف البيان "بعد الاطلاع على الأولياتِ كافة ومقاطع الفيديو التي وصلت إلى اللجنةِ يتبين لنا بأن سلوكَ جماهير نادي كربلاء كان مشيناً، حيث بدأت برمي قناني الماء والأحذية على حارس مرمى نادي القاسم، كما تمّ رمي كرة بليارد على الحكم المساعد أكرم علي، كما استخدمت صفارةٌ مشابهةٌ لصفارةِ حكم الساحة، ما أدى إلى توقفِ المباراة مرتين".

ولفت البيان الى أنه "عند الدقيقة 94، وبعد تسجيل نادي القاسم هدفه الثالث، قامَ لاعبه (كرار علاء عبد الحسين) بإشارةٍ بعيدةٍ عن الروح الرياضيّة، وتبعها معالج نادي القاسم (أحمد محمد فرحان) برفع حذائه لجماهير نادي كربلاء، وهذه الحركة أثارت الجماهيرَ، وعلى أثرها نزلت الجماهيرُ الى أرض الملعب واعتدت على قواتِ أمن الملاعب وأصابت أحد المنتسبين وسالت دماؤه من أنفه نتيجة تلقيه لكمة من أحد الجماهير، وكانت هناك حالةُ اشتباك بين جماهير الفريقين على المدرجاتِ في الجهة المقابلة للمقصورةِ الرئيسيّة، ولولا تدخل قوات أمن الملاعب لحدث ما لا يحمد عقباه".

وتابع البيان "كما قامت جماهيرُ نادي كربلاء بتكسير وخلع مقاعد الجماهير وقذفها على أرضيةِ الملعب، وقيام لاعب كربلاء (موندي ديجنكو) بضربِ لاعبٍ من نادي القاسم على وجهه بدون كرة، فضلاً عن إن إدارةَ نادي القاسم لم تكن متعاونةً مع مشرف المباراة ولم تجلب عددَ الكرات المحددة من قبل لجنةِ المسابقات من كل فريق، ما أدى النقص فيها إلى تأخيرِ اللعب".

وقررت اللجنة بحسب البيان "حرمان معالج فريق نادي القاسم (أحمد محمد فرحان) من مرافقة الفريق لمدة ست مبارياتٍ، مع غرامةٍ ماليةٍ قدرها مليونا دينار عراقي استناداً إلى أحكام المادة 58 من لائحةِ الانضباط".

كما قررت "حرمان جماهير نادي القاسم من دخول الملاعب على أرضهم المفترضة لمباراتين استناداً الى أحكام المادة م2/5 وبدلالةِ المادة 4/2/1/67/بت من لائحةِ الانضباط، وحرمان جماهير نادي كربلاء من دخول الملاعب لثلاث مبارياتٍ على أرضهم المفترضة مع غرامةٍ ماليةٍ قدرها ثلاثة ملايين دينار عراقي استناداً إلى أحكام المادة 2/67 والمادة 14/8 من لائحةِ الانضباط".

وقررت أيضاً "حرمان لاعب نادي كربلاء (موندي ديجنكو) مباراة واحدة استناداً إلى أحكام المادة 3/50 من لائحةِ الانضباط، وحرمان لاعب نادي القاسم (كرار علاء عبد الحسين) مباراة واحدة استناداً إلى أحكام المادة 5/50".

كما تضمنت القرارات "توجيه إنذار نهائي إلى إدارةِ نادي القاسم لعدم تعاونها مع مشرف المباراة، وعند تكرار ذلك سوف تكون العقوبةُ أشد، ومفاتحة وزارة الشباب والرياضة لتقدير قيمة الأضرار التي لحقت بملعبِ النجف".