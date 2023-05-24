شكرا لقرائتكم خبر عن موازنة 23/ 24 لقطاع الحماية الاجتماعية وهيئة البترول أمام لجان النواب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، خلال اجتماعها مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات التابعة لها، فيما يخص قطاع الحماية الاجتماعية (الديوان العام) و جهاز تنمية التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك و مصلحة دمغ المصوغات والموازين ومديريات التموين.

كما تناقش لجنة الطاقة والبيئة خلال اجتماعها غدا مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024 فيما يخص الهيئة المصرية العامة للبترول.

وتناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023/2024، فيما يخص الهيئة العامة للنقل النهري والهيئة العامة للمواني البرية والجافة وفقا للبيان المالى الذى قدمه وزير المالية لمجلس النواب بلغت الإعتمـادات المقـدرة لاستخدامات الموازنـة العامـة نحـو2و349و4 مليار جنيه موزعة بين المصروفات البالغة نحو ۲،۹۹۰٫۹ ملیارجنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو ٤٢.4 مليار جنيه وأخيراً سداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 1،315.9 مليار جنيه

ويقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المستهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وايرادات أخرى والبالغة نحو 1و142و2مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 8و66مليار جنيه، ثم الإقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها المقدر بنحو ٢،١٤٠ مليار جنيه.

يذكر ان وزير المالية القى امام مجلس النواب البيان المالى حول مشروع الموازنه العامة للدولة للسنة المالية 23/24 وتناقش اللجان النوعية بالمجلس مشروعي قانونين الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٣/٢٤ كل فيما يخص وترسل كل لجنة توصياتها إلى لجنة الخطة بالمجلس التى تعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية، وذلك لاعداد تقرير عنها يعرض على مجلس النواب لمناقشته واقرار الموازنة قبل فض المجلس.