شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اجتماعات اليوم لخطة النواب لمناقشة موازنة وزارتى التموين والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اليوم الأربعاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ثلاثة اجتماعات لمناقشة خطة التنمية والموازنة العامة للدولة، حيث تناقش فى الاجتماع الأول مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الآتية (ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية– جهاز حماية المستهلك – الهيئة القومية لسلامة الغذاء) عن العام المالي 2023/2024.

وتناقش فى الاجتماع الثاني مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – (الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – هيئة تنمية الصعيد) عن العام المالي 2023/2024.

وخلال الاجتماع الثالث تناقش اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الشباب والرياضة عن العام المالي 2023/2024.

ووفقا للبيان المالى الذى قدمه وزير المالية لمجلس النواب بلغت الإعتمـادات المقـدرة لاستخدامات الموازنـة العامـة نحـو2و349و4 مليار جنيه موزعة بين المصروفات البالغة نحو ۲،۹۹۰٫۹ ملیارجنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو ٤٢.4 مليار جنيه وأخيراً سداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 1،315.9 مليار جنيه

ويقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المستهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وايرادات أخرى والبالغة نحو 1و142و2مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 8و66 مليار جنيه، ثم الإقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها المقدر بنحو ٢،١٤٠ مليار جنيه.

يذكر ان وزير المالية القى امام مجلس النواب البيان المالى حول مشروع الموازنه العامة للدولة للسنة المالية 23/24 وتناقش اللجان النوعية بالمجلس مشروعي قانونين الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية للعام المالي ٢٣/٢٤-كل فيما يخص وترسل كل اجنة توصياتها إلى لجنة الخطة بالمجلس التى تعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية وذلك لاعداد تقرير عنها يعرض على مجلس النواب لمناقشته واقرار الموازنة قبل فض المجلس .