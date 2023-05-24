شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قاض يفتح أبواب التاريخ لترامب.. هل يحكم أمريكا من السجن؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فتح قاض أمريكي أبواب التاريخ أمام الرئيس السابق دونالد ترامب بقرار ربما يسمح للمرة الأولى بتجربة حكم الولايات المتحدة من خلف القضبان.

وقال خوان ميرشان اليوم الثلاثاء إن ترامب الذي يعتزم الترشح للانتخابات المقبلة سيخضع لمحاكمة جنائية في 25 مارس/ آذار 2024 بتهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع أموال مقابل صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في 2016.

وأعلن من محكمة مانهاتن القرار خلال جلسة حضرها ترامب بوسائل التواصل عن بعد من فلوريدا.

وهذا يعني أن ترامب سيخضع للمحاكمة خلال الانتخابات التمهيدية للترشح للرئاسة لعام 2024 والتي يسعى خلالها لحشد الدعم من جانب الجمهوريين.

وترامب حاليا هو المرشح الأوفر حظا للظفر بترشيح الحزب الجمهوري. وقال مصدران لرويترز إن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس من المقرر أن يعلن غدا الأربعاء اعتزامه الترشح.

ودفع ترامب ببراءته في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية.

وكان الغرض الأساسي من جلسة اليوم هو أن يبلغ ميرشان ترامب رسميا بأمر يمنعه من الكشف أدلة معينة لأطراف ثالثة، منها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي بداية الجلسة، سأل ميرشان ترامب عما إذا كان لديه نسخة من الأمر. وقال ترامب "أجل، لدي".

وقال ممثلو الادعاء إن أمر منعه من الكشف أدلة معينة ضروري بسبب تاريخ ترامب في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة لمهاجمة الآخرين، وخطر تعرض الشهود للمضايقات.

وبقدر ما يتيح القرار إمكانية حكم الولايات المتحدة من السجن إلا أن وقائع المحاكمة ربما تؤثر على فرص المرشح الجمهوري البارز، لكن ذلك الأمر متروك للشهور القادمة لاكتشاف حقيقته.

ويرى أنصار لترامب أن المحاكمة برمتها محاولة لمنعه من الترشح أو عرقلة مسيرته للبيت الأبيض وهو أمر قد يضيف زخما للرئيس المتمرس في إثارة حماس الموالين له.

وبالرغم من القضية المثارة فقد تقدم ترامب على الرئيس الأمريكي جو بايدن في استطلاع أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "إيه بي سي" الأمريكيتان، أوائل الشهر الجاري، بسبع نقاط.