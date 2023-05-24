شكرا لقرائتكم خبر عن القضية السكانية على مائدة الحوار الوطني غدا.. تعرف على محاور اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواصل الحوار الوطنى جلساته النقاشية، غدا الخميس، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، حيث يخصص المحور المجتمعي جلستان بشأن القضية السكانية.

وترتبط قضايا المحور المجتمعي، بالحياة اليومية للمواطن والأسرة بشكل مباشر، وما يواجهها من تحديات ومشاكلها، بجانب الارتقاء بالمنظومة الخدمية المرتبطة بها، وتتمثل موضوعات لجنة القضية السكانية في :

-تشخيص الحالة السكانية في مصر.

-تنمية الأسرة وتنظيمها.

-تحسين الخصائص السكانية.

-الخريطة السكانية والتوسع العمراني.