شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم قبل الجامعى" على مائدة الحوار الوطنى غدا.. اقرأ أجندة اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواصل الحوار الوطنى جلساته النقاشية، غدا الخميس، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، حيث يخصص المحور المجتمعي جلستان بشأن التعليم قبل الجامعي.

وترتبط قضايا المحور المجتمعي، بالحياة اليومية للمواطن والأسرة بشكل مباشر، وما يواجهها من تحديات ومشاكلها، بجانب الارتقاء بالمنظومة الخدمية المرتبطة بها، وتتمثل موضوعات لجنة التعليم والبحث العلمي"

-التعليم قبل الجامعي (أساسي، ثانوي، فني):

إعادة هيكلة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم، الإتاحة، المعلم، المناهج، الأنشطة المدرسية، الإدارة المدرسية والتربوية، الامتحانات والتقويم، الدروس الخصوصية، التعليم الفني: الواقع والمأمول، الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم.

-التعليم الجامعي:

إعادة الهيكلة في ضوء وجود مفوضية للتعليم، قانون جديد للتعليم الجامعي، تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطني، النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولي في التعليم الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل، الجامعات الأهلية، التعليم الجامعي الخاص، المعاهد العليا الخاصة، استقلال الجامعات، نقابة أعضاء هيئة التدريس، الهوية والعدالة الاجتماعية.

-البحث العلمي والإبداع والابتكار:

إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي في مصر، أولويات البحث العلمي في مصر حتى 2030 ومعوقاته، إستراتيجية البحث العلمي على المستوى القومي، تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي، براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.

-محو الأمية وتعليم الكبار: (نحو خطة قومية حقيقية لمحو الأمية.)