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بالوثيقة.. توجيه حكومي بتشكيل لجنة لتفتيش ومراقبة المراكز والعيادات الصحية والتجميلية

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، فإنه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، تقرر تشكيل لجنة، برئاسة وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية،هاني موسى العقابي، تتولى مهمة التفتيش والمراقبة على مراكز والعيادات الصحية والتجميلية والصيدليات ومذاخر الادوية، غير المرخصة، في عموم العراق، ومراقبة الأسعار والمنشأ وفحص الأدوية، بالإضافة الى دورها في التفتيش والمراقبة بما يخص استقدام العمالة الأجنبية والكوادر الأجنبية غير المختصة".

وأضافت الوثيقة، أن "اللجنة ترفع تقاريرها شهرياً الى مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لعرضها امام رئيس مجلس الوزراء".

أدناه الوثيقة: ـ

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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