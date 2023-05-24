انت الان تتابع خبر البصرة.. تفكيك أكبر شبكة للاتجار وتهريب البشر عبر الحدود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزه تمكنت من تفكيك اكبر شبكة للاتجار بالبشر وتهريب اشخاص باكستانيين عبر الحدود للدخول الى العراق بطرق غير شرعية في البصرة".

وأضاف، أن "العملية تمت بالاشتراك مع استخبارات قيادة قوات الحدود المنطقة الرابعة، حيث تم مداهمة المواقع السرية التي تأوي المتسللين وبلغت (5) مواقع في محافظة البصرة فقط".



وأشار البيان الى، أن "المداهمة ادت الى القاء القبض على 37 متسللاً".