انت الان تتابع خبر المخزونات الأمريكية تودي لارتفاع أسعار النفط.. برنت يلامس الـ78 دولاراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 77.70 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0007 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 73.79 دولارا للبرميل.



وأظهرت بيانات لمعهد البترول الأمريكي في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء، انخفاضا حادا لمخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة.

