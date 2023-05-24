انت الان تتابع خبر ريانة برناوي.. من هي ولماذا تمّ اختيارها كأول رائدة فضاء سعودية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ريانة برناوي، إمرأة مميزة ومعروفة بإنجازاتها الملحوظة، ولدت عام 1988 (أيلول) في المملكة العربية السعودية منذ صغرها، أظهرت فضولًا لا يشبع وشغفًا ثابتًا بالاستكشاف والتجوال في المجهول وكانت تطمح في أن تصبح رائدة فضاء.نشأت ريانة في عائلة تُقدّر التعليم وتشجع السعي الفكري، وتألقت في الأداء الأكاديمي. أظهرت قدرات استثنائية في المواد العلمية، مما زاد من رغبتها في كشف أسرار الكون. تتمتّع ريانة بشخصية قوية وحماسية.إنها أخصائية أبحاث ومختبرات وتتمتع بخبرة تزيد عن 9 سنوات في برامج إعادة هندسة الخلايا الجذعية والأنسجة. ومنذ بداية حياتها المهنية عملت على تحسين بروتوكولات البحث واستكشاف العديد من التقنيات وإدارة العديد من مشاريع أبحاث سرطان الثدي.

صاحبة الإنجازات الاستثنائية !

سطع نجم ريانة برناوي منذ بداية تخرجها من جامعة أوتاجو في نيوزيلندا، وذلك بعد أن حصلت على شهادة البكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة.

ثم عادت إلى بلادها لتكمل مشوارها التعليمي وحصلت على شهادة ماجستير في العلوم الطبية الحيوية مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الفيصل في الرياض.

في عام 2012 ، كانت ريانة برناوي ضمن الوفد السعودي في زيارة إلى مصانع الأدوية والمشافي في مدينة تيانجين في الصين، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الطبي والدوائي. وقد تم اختيارها لتمثيل السعودية نتيجة لتفوقها العلمي وهي فقط في الرابعة والعشرين من عمرها.

أثناء وجودها في المملكة، دأبت ريانة برناوي على الاجتهاد والتمرس في عملها. حيث استمرت 9 أعوام بالعمل كاختصاصية في أبحاث ومختبرات الخلايا الجذعية السرطانية، واستمرت في القيام بأبحاثها العلمية رغبة منها في اكتشاف كل ما هو جديد.

والان، تضيف ريانة برناوي إلى سجلاتها رحلة الفضاء التي ستكون بصمة في تاريخ العلم المعاصر.

لماذا تمّ اختيارها كأول رائدة فضاء سعودية؟

في 12 فبراير 2023 ، تم اختيار ريانة برناوي كجزء من طاقم مهمة الفضاء أكس -2 من قبل هيئة الفضاء السعودية لتصبح ريانة أول امرأة سعودية وعربية تذهب إلى الفضاء. ولم يأتي الاختيار على محض الصدفة بل لكفاءتها العلمية والعملية وتفوّقها في مجالها العلمي.

وأعقب ذلك إعلان وزير الاتصالات السعودي عبد الله بن عامر السواحة عن هذه الخطوة التي تعتبرها الهيئة السعودية للفضاء بداية لعصر جديد من الاستكشافات .

وتهدف هذه المهمّة القصيرة في مدّتها ( تستغرق 10 أيام في محطة الفضاء الدولية ) والكبيرة بحجمها وأهمّيتها والتي تتمّ بقيادة الخبيرة بيغي ويتسن( رائدة الفضاء السّابقة في ناسا) ، إلى إجراء بحث علمي ستقوم به رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي انطلاقاً من خبرتها الواسعة في مجال الأبحاث.

ويرافق ريانة برناوي الطّيار الحربي السعودي علي القرني ورجل الأعمال الأمريكي جون شوفنر.

أصبحت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي مصدر إلهام للنساء والفتيات في كل أرجاء الوطن العربي وخاصةً منطقة الشرق الأوسط، بعدما صارت أول رائدة فضاء عربية تصل إلى محطة الفضاء الدولية.