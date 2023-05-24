شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: الحوار الوطنى الملاذ الأخير للصناعة.. والمستثمر المحلى يعانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، سرعة العمل على فتح وتشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة قبل الحديث عن وضع استراتيجيات للصناعة، مشيرا إلى أن الاستراتيجيات يتم وضعها للمصانع الجديدة.

وقال فى كلمته أمام لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، إن هذا الحوار هو الملاذ الأخير لرجال الصناعة بسبب المضايقات التى يتعرض لها رجل الصناعة، والأعبباء التى يتحملها ومنها الضريبة التكافلية، مضيفا :"أنا بتكلم بلغة الشارع لأني أشعر وأري مشكلات الشارع المصري".

وتساءل :" كيف تسألون عن المستثمر الأجنبي، و المستثمر المحلي يواجه صعوبات غير مسبوقة" كما تساءل: "ما المانع من إجراء إعفاءات للرجال الأعمال المصري من أجل دعم الصناعة المحلية".

وطالب النائب تيسير مطر بالاستفادة من التجربة السابقة والتى عملت على خفض الضريبة من 40% إلى 20%، ونتج عنها فى النهاية زيادة الحصيلة الضريبية".

ووجه النائب تيسير مطر رسالة لرئيس هيئة التنمية الصناعة، قائلا :" أنت تحدتنا عن تشابكات الصناعة مع 17 جهة بالدولة فهذا الكلام ليس محله هنا ولكن محله أمام رئيس الوزراء".

وحذر النائب تيسير مطر، خلال كلمته التى حازت تقدير أعضاء اللجنة، من أن غالبية رجال الصناعة سوف يغلقون مصانعهم ويسلموا المفاتيح للحكومة، مضيفا :" ليس من المعقول أدفع فلوس حتى أحصل على حقى، فهذا الوضع لن يساعد على جذب المستثمرين".