انت الان تتابع خبر مطالبات بمزيد من الدعم للفلاحين بعد قرار منع استيراد تسعة محاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بواقع تسعة محاصيل زراعية اصدرت الجهات الحكومية قرارا بمنع استيرادها رسميا، خطوة يرى فيها البعض ايجابية تصبّ في مصلحة المزارعين، فضلا عن كونها تحمل توجهاً لدعم المنتج المحلي.

بالمقابل يطالب كثيرون بضرورة تقديم المزيد من الدعم للفلاحين من خلال توفير المستلزمات الضرورية التي تجعلهم قادرين على زيادة الانتاج المحلي من المحاصيل الزراعية.

ويؤكد مختصون على اهمية تنشيط القطاع الزراعي في البلاد، ليكون داعماً رئيساً لموارد الدولة العامة، وهو أمر إذا ما تحقق فإنّه يمكن أن ينقذ الواقع الاقتصادي من استمرار الاعتماد على النفط كمورد اساسي للبلاد.

