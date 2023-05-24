انت الان تتابع خبر انتهاء إضراب الخطوط الجوية الكويتية: لم يؤثر على سير الرحلات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الخطوط الجوية الكويتية، في بيان لها على تويتر: أن جميع الرحلات غادرت بشكل طبيعي وفوق المعتاد، في إشارة أن هذا لن يؤثر عن سير الرحلات في الكويت.

وأشادت الشركة بالعاملين ووزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني لجهودهم اللامحدودة في التزام الأمن، وإعطاء الأولوية لخدمة العملاء.



وكانت الخطوط الجوية الكويتية قد أصدرت بياناً؛ للرد على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول إضراب جزئي لنقابة موظفيها، مؤكدة أن الإضراب لن يؤثر على حركة المسافرين والمطار.

