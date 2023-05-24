انت الان تتابع خبر "ظهر الحق".. اول تعليق من جليلة المغربية بعد كشف بسمة بوسيل سبب طلاقها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتبت جليلة في رسالة عبر خاصة "استوري" في تطبيق "إنستغرام" قائلة: "الحمد لله ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني، وقال ما ليس في، الحمد لله على ظهور الحقيقة".وواصلت جليلة قائلة: "أخيرا تأكد الجميع أنني بريئة وليس لي علاقة بالموضوع نهائيًا، تعرضت لجميع أنواع السب والشتم والقذف، ورب العالمين أظهر الحق وبين الحقيقة أمامكم كلكم.. عشان ما ترجعوا تظلموني وتقولوا عني خرابة بيوت، وتذكروا دائمًا أن الظلم ظلمات".وكان اسم هالة عمر مسؤولة السوشيال ميديا للمطرب المصري تامر حسني، تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد أن هاجمتها بسمة بوسيل ليلة زفافها.

وتوقع الجمهور أن تكون هالة عمر وراء انفصال بسمة ونجم الجيل تامر حسني.

واشتعل الموقف بعدما نشرت الفنانة المغربية المعتزلة، بسمة بوسيل مقطع فيديو من حفل زفاف هالة عمر مسؤولة السوشيال ميديا لتامر حسني عبر خاصية أستوري، على موقع "إنستغرام" وأرفقته بتعليق قالت خلاله: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكِ".



وتابعت هجومها على هالة عمر قائلة: "احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك.. بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك".هجوم بسمة بوسيل، أثار فضول قطاع عريض من الجمهور، والذي رجح أن تكون هالة عمر منسقة أعمال تامر حسني، وراء انفصال بسمة بوسيل عن تامر، وانهيار عش الزوجية.

يذكر أن بسمة بوسيل منذ أسابيع أعلنت انفصالها رسميا عن "تامر" عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

وكتبت "بسمة"، عبر خاصية "ستوري": "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق.. لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام".

ووجهت رسالة إلى تامر حسني، قالت فيها: "ربنا يكتبلك ويكتب لي كل الخير".

