انت الان تتابع خبر بمبلغ 90 مليوناً.. الإطاحة بعصابة متهمة ببيع الاعضاء البشرية في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "تواصل عملياتها الامنية لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة والتي تتاجر بالبشر والاعضاء البشرية، وبعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود عصابة من ثلاث اشخاص يرومون بيع (كلى) مقابل مبلغ مالي مقداره 90 مليون دينار عراقي، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من الجريمة المنظمة ديالى واستدراج المتهمين والقبض عليه بالجرم المشهود وافشال نواياهم الدنيئة في كسب مبتغاهم المادي".



وأضافت: "تم عرض الاوراق التحقيقية امام انظار القاضي المختص وقرر توقيفهما وفق المادة 6/اولا وثانيا وسادسا من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات".