شكرا لقرائتكم خبر عن هيكلة المنظومة التعليمية على مائدة الحوار الوطنى بالمحور المجتمعى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الحوار الوطنى جلساته النقاشية، غدا الخميس، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، حيث يخصص المحور المجتمعي جلستين بشأن القضية السكانية وجلستين للتعليم قبل الجامعي.

وترتبط قضايا المحور المجتمعي، بالحياة اليومية للمواطن والأسرة بشكل مباشر، وما يواجهها من تحديات ومشاكلها، بجانب الارتقاء بالمنظومة الخدمية المرتبطة بها، وتتمثل محاور عمل لجنة القضية السكانية في تشخيص الحالة السكانية في مصر، تنمية الأسرة وتنظيمها، تحسين الخصائص السكانية، والخريطة السكانية والتوسع العمراني.



الحوار الوطنى