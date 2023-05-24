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شكرا لقرائتكم خبر عن هيكلة المنظومة التعليمية على مائدة الحوار الوطنى بالمحور المجتمعى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
وترتبط قضايا المحور المجتمعي، بالحياة اليومية للمواطن والأسرة بشكل مباشر، وما يواجهها من تحديات ومشاكلها، بجانب الارتقاء بالمنظومة الخدمية المرتبطة بها، وتتمثل محاور عمل لجنة القضية السكانية في تشخيص الحالة السكانية في مصر، تنمية الأسرة وتنظيمها، تحسين الخصائص السكانية، والخريطة السكانية والتوسع العمراني.
الحوار الوطنى
محاور عمل لجنة القضية السكانية:
تشخيص الحالة السكانية فى مصر، تنمية الأسرة وتنظيمها، تحسين الخصائص السكانية، والخريطة السكانية والتوسع العمرانى.
قضايا لجنة التعليم
إعادة هيكلة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم، المعلم، المناهج، الأنشطة المدرسية، الإدارة المدرسية والتربوية، الامتحانات والتقويم، الدروس الخصوصية، التعليم الفنى
التعليم الجامعى
قانون جديد للتعليم الجامعى، تفعيل قانون حوافز الابتكار، النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولى فى التعليم الطبى والهندسى والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل، الجامعات الأهلية
البحث العلمى والإبداع والابتكار
أولويات البحث العلمى فى مصر حتى 2030 ومعوقاته، استراتيجية البحث العلمى على المستوى القومى، تفعيل قانون حوافز الابتكار، براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية، ومحو الأمية وتعليم الكبار
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