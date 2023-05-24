شكرا لقرائتكم خبر عن موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للعام 23/24 أمام طاقة النواب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة مشروع موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية الجديدة 2023/2024.

وقال حسام عوض الله في تصريح للمحررين البرلمانيين، إن قطاع البترول من انجح القطاعات في مصر من حيث الجودة والعائد خاصة بعد الاكتشافات الجديدة وتحقيق عوائد جيدة خاصة بعد زيادة إنتاج المنتجات البترولية محليا مع نجاح استراتيجية وزارة البترول لمواجهة الأزمة، وذلك رغم الآثار الاقتصادية التي ضربت العالم في مجال الطاقة مع استمرار آثار الحرب الروسية على أوكرانيا، وتأثر سوق الطاقة وعدم استقرار الأسعار عالميا.

وأشار حسام عوض الله، إلى أن اللجنة استضافت خلال اجتماعاتها في دور الانعقاد الحالي وزير البترول، حيث استعرض خطة وزارة البترول لمواجهة الآثار الاقتصادية في مجال الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية حيث استعرض الوزير الخطة التي تضمنت زيادات كبيرة في البحث والتنقيب وتطوير وإنشاء مصافي جديدة لتكرير البترول وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية سعيا الى الوصول الى الاكتفاء الذاتي.

ولفت رئيس لجنة الطاقة والبيئة، إلي أن ذلك يتحقق فعلا مع تحقيق نتائج كبيرة لتطوير مصافي ميدور وشركة أسيوط وانشاء عدد من مصافي التكرير الجديدة حيث من المتوقع ان يحقق قطاع البترول فوائض كبيرة للموازنة العامة، حيث إنه من أبرز القطاعات الناجحة وخاصة في ظل النشاط الكبير لهيئة البترول والمشروعات الاستثمارات البترولية الجديدة.

يُشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب منح لجنة الطاقة والبيئة عدد من الاختصاصات الهامة وفي مقدمتها السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها، استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.

يأتي ذلك إلى جانب الجوانب المتعلقة بالطاقة والبيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية، كل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة، المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة