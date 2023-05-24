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محافظ البصرة يهدي البابا فرنسيس لوحة فنية تمثل أهوار العراق (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وقال العيداني خلال زيارته: "إجرينا زيارة لقداسة البابا فرنسيس وحضرنا القداس بالكامل، حيث حرصت على تقديم لوحة تمثل أهوار العراق إلى قداسة البابا".

وأضاف "اللوحة ترمز إلى مساكن أهلنا في الأهوار والمشحوف، وشرحت لقداسة البابا بأن هذه أول حضارة حدث على الأرض وعرفتها البشرية".


ووصل محافظ البصرة اسعد العيداني مع وفد رسمي من الطائفة المسيحية إلى روما لمناقشة أوضاع الطائفة المسيحية .
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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