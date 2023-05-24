انت الان تتابع خبر حادثة في جامعة الكوفة.. رصاصة "طائشة" تصيب طالبة وهذه حالتها الصحية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، ان "رصاصة طائشة أصابت إحدى طالبات جامعة الكوفة في رأسها بمنطقة حي ميسان أثناء خروجها من الجامعة إلى المنزل"، مشيرة الى ان "الرصاصة أسفرت عن دخول الطالبة في حالة غيبوبة".

ليس الرصاص العشوائي ظاهرة جديدة في العراق. لكن في الآونة الأخيرة شهدت البلاد زيادة في إطلاق النار العشوائي خلال الأفراح والمناسبات. إذ نادراً ما تخلو مناسبة من إطلاق نار، سواء احتفالاً أو حزناً على فقدان حبيب.



وعلى الرغم من أن القانون العراقي يُعاقب على حمل السلاح من دون رخصة حيازة، وتصل عقوبة مطلقي النار في المناسبات إلى السجن مدة ثلاث سنوات، ما يزال إطلاق النار مستمراً.

وحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة، فإن إطلاق النار العشوائي في المناسبات تسبب بوقوع ما لا يقل عن 60 قتيلاً وعشرات الجرحى في مختلف المحافظات خلال العام الماضي.

ومؤخراً، أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تعليمات مشددة باعتقال مطلقي العيارات النارية ومحاسبة المسؤولين الأمنيين في المناطق التي تشهد إطلاق نار في حال لم يتخذوا أية إجراءات بحق المتورطين.

