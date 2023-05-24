شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب": الموانئ البرية حققت طفرة كبيرة بفضل توجيهات الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة خاضت اختبارا كبيرا خلال الفترة الماضية ولكن بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تخطت الاختبار خاصة في أزمة السودان وحققت طفرة كبيرة.

وأضاف عابد، أن دخول ما يقرب 146 ألف ضيفا سودانيا لمصر عن طريق ميناء ،قسطل وأرقين، في ظل ظروف حرب صعبة في السودان وجاءوا لمصر كمواطنين درجة أولي دخلوا بتسهيلات كبيرة ولم يشعروا أنهم لاجئين.

وأضاف عابد، أن مصر دولة محورية ويحتذى بها في إدارة الأزمات، ولدينا نحو 8 مليونا ضيف كريم ويعاملون معاملة المصريين.

وتابع النائب علاء عابد: إننا لا ننظر إلى ضيوفنا على أنهم لاجئين، مؤكدا أن مصر استطاعت السيطرة على الهجرة غير الشرعية وكانت توجيهات الرئيس السيسي واضحة بضرورة الحفاظ علي أرواح أبنائنا، مؤكدا "مصر دائما هي الحصن لأي الأمن دائما بفضل ما تتمتع به من امان واستقرار".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة، وبحضور ممثلي وزارة النقل ورئيس هيئة الموانيء البرية والجافة اللواء عمرو إسماعيل، وبحضور ممثلي وزارة المالية ، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.