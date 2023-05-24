شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "محلية النواب": الحوار الوطنى صنع حالة متفردة من الحراك السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب وليد فرعون، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحوار الوطني صنع حالة متفردة من الحراك السياسي الوطني لم تتواجد على مدار عشرات الأعوام الماضية، مؤكدا أن فكرة طرح الحوار والدعوة إليه أثبتت عبقريتها وأهميتها في ظل تحديات المرحلة الحالية.

وأوضح فرعون، في تصريحات له اليوم، أن الحوار يأتي بمثابة إعادة صياغة لآليات العمل الوطني، وفتح قنوات شرعية للحوار والنقاش دون قيود وأو استثناء لأحد حول جميع القضايا الراهنة، الأمر الذي يثبت إيمان القيادة السياسية بضرورة خلق حالة من وحدة الصف وتوحيد الجهود إعلاءً لمصلحة الوطن.

وأشار فرعون، إلى أن جميع الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال اللجان قوية وموفقة للغاية وتتلامس مع تطلعات الشارع المصري، كما أنها تتماشى نحو وضع قواعد راسخة للجمهورية الجديدة التي باتت معالمها الحضارية بارزة أمام الجميع.

وتابع: "بعد كل هذه المعطيات والأجواء الحوارية والنقاشية التي نراها في اجتماعات اللجان تؤكد أننا في انتظار مخرجات رائعة تعيد صياغة خريطة العمل الوطني وتلم شمل الجميع وتجمعهم تحت راية الوطن وتدشن لمرحلة وطنية جديدة قائمة على أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".

وأضاف أن التاريخ سيسجل هذا الحوار الذي دعا له ويتبناه ويتابعه بكل جدية القائد الزعم الرئيس السيسي بأحرف من ذهب، وسيظل معلمًا رائدا من معالم الجمهورية الجديدة.