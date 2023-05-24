شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توافق على موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للعام المالى 2023/24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، على موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2023/ 2024، حيث بلغ إجمالي موازنة الهيئة مليار و817 مليونا و101 ألف جنيه، أى بزيادة عن العام الحالى 666 مليون و500 ألف جنيه بنسبة 58%.

وتشمل موازنة جارية قدر لها مبلغ إجمالي 950 مليون جنيه، وموازنة استثمارية قدر لها مبلغ إجمالي 566 مليونا و500 ألف جنيه، كما بلغت موازنة الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للموانئ الجافة للعام المالى 23/24، 566 مليونا و500 ألف جنيه بزيادة عن العام الحالى 477 مليونا و500 ألف جنيه.

ومن جانبه، قال اللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إن الموانئ الجافة لا تقل أهمية عن الموانئ البحرية، وإن الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر ، يمثلُ بداية انطلاقة كبيرة لإنشاء 14 ميناء جافا ومنطقة لوجستية، بواقع 8 موانئ جافة، و6 مناطق لوجيستية .

وأضاف إسماعيل، أن تنفيذ ميناء السادس من أكتوبر الجاف يتم في إطار استراتيجية وزارة النقل التي تتمثل في إيجاد محاور لوجستية، مشيراً إلى أن الميناء يأتي ضمن محورين لوجستيين رئيسين هما: محور السخنة/ الإسكندرية، ومحور القاهرة / الإسكندرية ، وأيضاً الميناء الجاف الآخر بمدينة العاشر من رمضان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وبحضور ممثلي وزارة النقل، ورئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، وبحضور ممثلي وزارة المالية، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.