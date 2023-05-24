انت الان تتابع خبر رئيس القضاء يصل المغرب بناءً على دعوة رسمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، ورد لـ الخليج 365، أن "زيدان يزور رئيس المجلس المملكة المغربية، بناءً على دعوة رسمية من نظيره الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب مَحمد عبد النباوي، وضم الوفد الزائر رئيس استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق ورئيس استئناف نينوى القاضي رائد حميد ورئيس استئناف النجف القاضي حسن سودي ونائب المدعي العام نوار عبيد ومدير عام دائرة شؤون القضاة واعضاء الادعاء لبنى محب".وكان في استقبال الوفد في العاصمة الرباط، وفق البيان، "الأمين العام للسلطة القضائية المغربية وعدد من القضاة والقائم بأعمال السفارة العراقية في المغرب بوتان دزه يى".

وولفت البيان إلى أن "الزيارة تأتي في إطار توطيد العلاقات القضائية بما يحقق تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين".

