انت الان تتابع خبر القانونية النيابية تؤكد وجود حوالي 6 آلاف قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال هادي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "اللجنة القانونية النيابية عقدت اليوم اجتماعاً مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وناقشت معه وضع التشريعات في العراق".

وأضاف، أن "الاجتماع تمحض عنه تشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة القانونية النيابية ورئاسة الجمهورية من أجل إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل"، مشيرا إلى أن "عدد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل يصل إلى ٥٩٠٣ قرارات، أغلبها ما زال نافذاً لغاية الوقت الحاضر".



وبين، أن "الاتفاق تضمن أن هذه القرارات إذا تحتاج تشريعات بديلة، فيتم معالجة ذلك عبر سن القوانين، أما اذا لم تكن بحاجة إلى تشريعات بديلة فيتم الغاءها على وفق السياقات الدستورية".

وفي وقت سابق، وجه رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، بضرورة الإسراع بإعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

