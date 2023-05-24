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بعد حضور جمهور كربلاء.. الزوراء يطالب لجنتي الانضباط والاستئناف بهذا الامر

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456988-638205328782573658.JPG

2023-05-24 | 15:46

بعد حضور جمهور كربلاء.. الزوراء يطالب لجنتي الانضباط والاستئناف بهذا الامر

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طالبت إدارة نادي الزوراء، اليوم الأربعاء، لجنتي الانضباط والاستئناف في اتحاد الكرة بعدم الكيل بمكيالين مع النادي وذلك بعد السماح لجمهور كربلاء بالحضور في مباراة اليوم بين كربلاء والزوراء رغم معاقبتهم لثلاث مباريات.
وذكر النادي في بيان، ورد لـ الخليج 365، أن "إدارة النادي تستغرب قرار لجنة الاستئناف والذي سمح من خلاله لجمهور نادي كربلاء (المحروم من حضور المباريات) بالتواجد في مباراة اليوم أمام فريقنا الزوراء بعد أن أعلنت لجنة الانضباط يوم أمس بحرمان جماهير كربلاء من دخول المباراة".

وبين أن "ما يثير استغربنا هو أن قرار اللجنة صدر قبل انطلاق المباراة بساعات قليلة، الأمر الذي جعل جماهيرنا في وضع مُربك بسبب ضيق الوقت وعدم التهيؤ للسفر إلى مدينة النجف لمؤازرة الفريق".

وطالب النادي، بحسب البيان، لجنتي الانضباط والاستئناف بـ"العمل بمبدأ العدالة وعدم الكيل بمكيالين مع الزوراء، كما وتطالب اتحاد الكرة بعدم الانصياع للضغوط التي تُمارس عليهم من قبل البعض واتخاذ قرارات مستعجلة وغير مدروسة لا تساهم في إنجاح مسابقة الدوري".

وكانت لجنة الاستئناف قد قررت السماح لجمهور كربلاء بالحضور في مباراة اليوم بين كربلاء والزوراء رغم معاقبتهم لثلاث مباريات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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