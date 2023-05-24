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الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مطابع العملة

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بغداد - ياسين صفوان - يأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع اخترقت الهدنة بهجومها على مقر مطابع العملة بالخرطوم، ونقلت تقارير صحافية عن العطا قوله إن قوات الدعم نهبت مخزون الدولة من النقد الوطني واحتياط بنك السودان من الذهب.

من جهة أخرى، طالبت المملكة العربية والولايات المتحدة الأمريكية طرفي النزاع في السودان بالالتزام بتعهداتهما في شأن الهدنة المؤقتة التي دخلت في 22 مايو الجاري حير التنفيذ.

وتوصل الطرفان إلى هدنة بعد مفاوضات رعتها واشنطن والرياض في مدينة جدة غرب المملكة.

لكن من غير الواضح حتى الآن التزام أي من الطرفين بها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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