شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" توصى بزيارة ميدانية لاستاد القاهرة ومناقشة الخطط المستقبلية لمجلسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين، القيام بزيارة ميدانية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي لتفقد منشآتها، على أرض الواقع في إطار التحول من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضي وتطويرها بشكل حضاري لتكون منطقة رياضية اقتصادية متكاملة.

كما أوصت اللجنة البرلمانية، بدعوة مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي بكامل تشكيله لمناقشة الخطط المستقبلية للهيئة والتأكد من أن الهيئة تسير في الاتجاه الصحيح الذي يضمن تحولها من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية.

وخلال المناقشات، قررت اللجنة البرلمانية إلغاء إدراج مشروع " استكمال المضمار الدولي للدراجات " والمخصص له طبقًا لتقديرات العام المالي 2023/2024 مبلغ 18 مليون جنيه لضبط النفقات الاستثمارية للهيئة وتوجيهها لمشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية تمكن الهيئة من تعظيم مواردها وبموافقة المدير التنفيذي للهيئة على إلغاء إدراج هذا البند في الموازنة.

تأتي هذه التوصيات في ضوء مناقشة اللجنة البرلمانية وموافقتها علي مشروعي قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي للعام المالي الجديد 2022/2023.