انت الان تتابع خبر روسيا تعلن صد هجوم أوكراني قرب مضيق البوسفور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت الوزارة، أنه "في الساعة 5:30 صباحا، على بعد 140 كيلومترا شمالي شرق مضيق البوسفور، قامت القوات الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة بواسطة ثلاثة زوارق سريعة مسيّرة، سفينة إيفان خورس التابعة لأسطول البحر الأسود، التي تقوم بمهام لضمان سلامة تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل التركي" و"السيل الأزرق" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية تركيا".وأشارت الوزارة إلى، أن السفينة الروسية، تمكنت من تدمير جميع الزوارق المسيّرة بنيران أسلحة عادية وتواصل الآن أداء مهامها. وأوضحت، أنه بعد الهجوم الإرهابي على خطوط الغاز "السيل الشمالي"، يقوم الأسطول الروسي بحماية هذه الخطوط.

"إيفان خورس" هي سفينة استطلاع متوسطة تابعة لمشروع 18280، وهي مصممة لتوفير الاتصالات ومراقبة الأسطول، وإجراء استخبارات إلكترونية، وإدارة حرب إلكترونية.

وتبلغ حمولتها حوالي أربعة آلاف طن، ويبلغ طولها حوالي 100 متر، بمدى إبحار أكثر من ثمانية آلاف ميل بحري، وانضمت إلى أسطول البحر الأسود عام 2018.

