شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الحوار الوطنى تدعو المواطنين لإبداء آرائهم حول تطوير العملية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى المواطنين للمشاركة بآرائهم وإجاباتهم عن مجموعة من الأسئلة، لِتُرفع إلى إدارة الحوار ومسؤولي الجلسات ليتم مناقشتها وإدراجها ضمن توصيات الجلسات.

وتضمنت الأسئلة رؤية المواطنين عن الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية يجب أن تمنح إلى؟ وهل ترى أن الزيادة السكانية في مصر تمثل أزمة حقيقية أم لا؟

وقالت إدارة الحوار الوطنى: "نتشارك من أجل الوصول إلى الأفضل؛ فالوطن يحتاج إلى كل رأي ورؤية، يسعدنا أن تشاركونا بآرائكم وإجاباتكم عن تلك الأسئلة لِتُرفع إلى إدارة الحوار ومسؤولي الجلسات ليتم مناقشتها وإدراجها ضمن توصيات الجلسات".